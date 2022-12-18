Доха, 18 декабря, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Килиан Мбаппе, играющий за сборную по футболу Франции, в ходе финального матча с Аргентиной ЧМ-2022 забил свой второй гол и сравнял счёт. Встреча проходит 18 декабря в Лусаиле (Катар) на одноимённом стадионе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Французский болельщик

Данный мяч был забит на 80-й минуте встречи футболистов. Мбаппе забил два гола в течение трёх минут.

Стоит отметить, что Аргентина долгое время вела в игре со счётом 2:0. Французские игроки первый раз ударили по воротам соперников на 68-й минуте встречи.

Напомним, в матче Аргентины и Франции решится, кто станет чемпионом мира 2022 года.