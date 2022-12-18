Москва, 18 декабря, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова 22-летняя Алена попала в больницу в тяжелом состоянии. Девушку 18 декабря госпитализировали в больницу из квартиры на Пятницкой улице в Москве. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ, пишут «Известия».

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

По предварительным данным, отец девушки не знает о ее состоянии. О причинах тяжелого состояния девушки не сообщается. Официальной информации о госпитализации тоже пока нет.

Напомним Владимир Политов является участником группы «На-На» с 1990 года. В 2001 году он получил звание Заслуженного артиста России. Его дочь несколько лет назад переехала в Россию из Германии, где провела детство. С её матерью Политов прожил в браке с 1999-го по 2006 год.