Москва, 18 декабря, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Во всех московских аэропортах наблюдаются задержки или отмены рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло «Яндекс. Расписание».

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

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Так, вечером 18 декабря 41 рейс был задержан в аэропорту «Шереметьево», 48 рейсов задержаны и два отменены в воздушной гавани «Домодедово». Больше всего рейсов не вылетело и не прилетело на данный момент во «Внуково». Здесь задерживается 61 рейс, 13 рейсов отменены.

По данным сайта аэропорта Жуковский, там задерживаются четыре рейса.

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Как сообщало ИА REGNUM, уровень снега в столице России на утро 18 декабря составил 33–38 сантиметров в зависимости от района. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, таких сугробов в этот день не было никогда за всю метеоисторию. По его словам, уровень снега в 33–38 сантиметров стал рекордным, побив результат 1989 года. В том году в столице наблюдался 31-сантиметровый снежный покров.

Добавим, что мэр Москвы Сергей Собянин рапортовал, что коммунальные службы продолжают уборку снега с улиц российской столицы. В первую очередь они расчищают проезжую часть и подходы к остановкам и станциям метро. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме.