Белгород, 18 декабря, 2022, 19:58 — ИА Регнум. При обстреле Белгорода со стороны ВСУ повреждения получили 60 квартир и 32 автомобиля, сообщил 18 декабря временно исполняющий обязанности мэра города Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Кроме того, под обстрел во стороны украинских боевиков попали два частных дома.

Согласно данным, полученным в 17:00, составлены акты о повреждениях в 60 квартирах и двух частных домах. Предположительно, цифры будут меняться. Валентин Демидов также заявил, что составлены акты о повреждении 32 автомобилей. Врио мэра Белгорода уточнил, что рабочие на время затянут пленкой все поврежденные оконные проемы в домах, восстановительные работы он берет под личный контроль.

Ранее система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородской областью, по данным властей, при обстреле со стороны ВСУ один человек погиб, восемь пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Белгородского района Владимир Перцев заявил, что при обстреле Белгородского района со стороны ВСУ ранения получили два человека.