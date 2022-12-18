Москва, 18 декабря, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Делегация депутатов парламента Абхазии прибыла в Москву для участия в заседании Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба абхазского законодательного органа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Сообщается, что возглавляет делегацию спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба. Кроме того, прибыли в Москву глава парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Тимур Бейя, член комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Вахтанги Голандзия и глава аппарата парламента Вадим Бжания.

Отмечается, что абхазские делегаты будут участвовать в заседании российско-белорусского Парламентского собрания с правом совещательного голоса.

Напомним, 19 декабря начнётся 63 сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В нём имеют статус наблюдателей депутаты парламентов Абхазии, Южной Осетии и члены Межпарламентской ассамблеи православия.