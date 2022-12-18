Доха, 18 декабря, 2022, 19:49 — ИА Регнум. 35-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, реализовав пенальти в матче финала чемпионата мира Аргентина — Франция, стал рекордсменом по количеству реализованных одиннадцатиметровых ударов.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Также стоит отметить, что аргентинец стал первым игроком с 1966 года, сделавшим 20 результативных действий на чемпионатах мира. По забитым мячам Месси догнал трехкратного чемпиона мира Пеле (по 12 мячей).

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Месси стал первым игроком в истории, когда-либо забивавшим на групповой стадии, в 1/8 финала, четвертьфинале, полуфинале и финале одного мундиаля.