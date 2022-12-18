Москва, 18 декабря, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Уже в ближайшие несколько дней в российских школах начнут появляться первичные отделения нового молодёжного объединения «Движение первых». Об этом 18 декабря на первом съезде Российского движения детей и молодёжи журналистам сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Кравцов

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«Мы уже, начиная со вторника (20 декабря), будем открывать ячейки, первичные отделения в школах, там, где ребята изъявят желание», ― пояснил глава Минпросвещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского движения детей и молодёжи. Идея создания единой организации обсуждалась на протяжении долгого времени. В том числе, и сами дети предлагали эту идею на различных форумах и крупных проектах.

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18 декабря в Москве стартовал первый съезд Российского движения детей и молодёжи. Он будет проходить в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве в течение трёх дней.

Участники мероприятия уже выбрали называние объединения «Движение первых». В ходе повторного голосования выбор этого названия был подтверждён.