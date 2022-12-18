Москва, 18 декабря, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Посольство Катара в РФ 18 декабря организовало вечер просмотра финала чемпионата мира по футболу, на котором присутствовали главы диппредставительств и военные атташе иностранных государств. Мероприятие прошло в отеле Four Seasons в Москве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель Four Seasons в Москве

«Позвольте мне выразить благодарность их превосходительствам послам и представителям дипломатических миссий арабских стран, его превосходительству послу Аргентины господину Эдуардо Суайну и представителям аргентинского посольства за участие в этом праздничном мероприятии, организованном посольством Катара», — поприветствовал гостей вечера посол Катара в Москве Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

Дипломат отметил, что доверенная Катару задача по проведению чемпионата мира по футболу, выполнена успешно. При этом он подчеркнул потенциал арабских футбольных клубов, а также команд из Азии и Африки.

«Катар как первое арабское государство, проводящее чемпионат мира по футболу, доказало, что оно может не только успешно выполнить эту задачу, но и обеспечить условия, в которых проявляется фантастический футбольный потенциал арабских, азиатских и африканских команд», — заявил дипломат.

Как отметил посол Катара, в мире «не существует народов, которые были бы лучше других», каждый «может достичь мирового успеха, если ему обеспечены подходящие условия».

Напомним, чемпионат мира по футболу 2022 завершается 18 декабря в Катаре. В финальном матче на первенство мира сражаются национальные сборные Аргентины и Франции.