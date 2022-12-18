Белгород, 18 декабря, 2022, 19:40 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Белгородской области погибли два человека и ещё трое пострадали, сообщил 18 декабря губернатор области Вячеслав Гладков своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло на трассе Белгород — Губкин под Сергиевкой.

По заявлению губернатора области, «жуткая авария» унесла жизни двух мужчин. Еще троих пострадавших медики скорой помощи осмотрели на месте, госпитализация им не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии 18 декабря произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Недалеко от населённого пункта Старое Барятино на выезде из Стерлитамака столкнулись четыре автомобиля и один автобус.