Иркутск, 18 декабря, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В Иркутской области на нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) произошел пожар. Площадь возгорания составляет порядка одной тысячи квадратных километров. Об этом 18 декабря сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении в 2,5 километра от населенного пункта Верхнемарково частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина ликвидируют пожар на технологической установке комплексной подготовки природного газа», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что на данный момент нет информации о причинах возгорания.

Как передает ИА REGNUM, в пресс-службе прокуратуры Челябинской области сообщили о начале проверки в связи с пожаром в торговом центре города Снежинска.