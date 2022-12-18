Москва, 18 декабря, 2022, 19:28 — ИА Регнум. «Движение первых» ― такое название будет носить российское движение детей и молодёжи. Ранее сделанный на первом съезде движения выбор участников был подтверждён в ходе повторного голосования.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центральный выставочный зал «Манеж»

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Результаты значительно отличались от первых, сообщает ТАСС. Так, в ходе переголосования 648 человек высказались за, против названия «Движение первых» проголосовали 527 делегатов, ещё 98 человек воздержались.

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Как сообщало ИА REGNUM, на первом съезде Российского движения детей и молодёжи, который стартовал 18 декабря, в ходе голосования по выбору названия 1278 человек поддержали название «Движение первых», против высказались семь человек, ещё 13 воздержались. Всего на мероприятии присутствуют 1393 участника.

Напомним, министр просвещения России Сергей Кравцов отдал свой голос за то, чтобы новое российское движение детей и молодежи получило название «Пионеры».