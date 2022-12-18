Нью-Дели, 18 декабря, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Военно-морские силы (ВМС) Индии получили в свой состав ракетный эсминец «Мормугао». Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба минобороны страны.

Министерство обороны Индии Ракетный эсминец «Мормугао»

Отмечается, что церемония принятия корабля на вооружение проходила на военно-морской верфи в Мумбаи. В ней участвовал глава минобороны Индии Раджнатх Сингх.

«Мормугао» — один из самых технологически совершенных ракетоносных кораблей в мире. Состоящий на 75% из комплектующих местного производства, он является свидетельством высокого уровня Индии», — сказал министр.

Стоит отметить, что «Мормугао» — второй эсминец из серии «Висакхапатнам» (проект 15B). Это — самые крупные военные корабли, производимые в Индии. Планируется выпуск ещё двух кораблей данной серии. Эсминцы имеют на вооружении сверхзвуковые крылатые ракеты «Брамос», средства ПВО, торпеды, а также ангар и взлётную площадку для двух вертолётов.