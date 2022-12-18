Банги, 18 декабря, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) рассказало о состоянии директора «Русского дома» Дмитрия Сытого после покушения, сообщило 18 декабря в официальном аккаунте в социальной сети российское диппредставительство.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

Согласно полученным данным, состояние главы «Русского дома», который пострадал утром 16 декабря в результате взрыва посылки, полученной от анонима, остаётся стабильно тяжелым. В посольстве также сообщили, что Дмитрию Сытому понадобится экстренная эвакуация в Россию для восстановления здоровья.

Российское посольство также направит по линии МИД ЦАР ноту с требованием провести расследование теракта против директора «Русского дома».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в дипмиссии Российской Федерации в ЦАР заявили, что глава «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике Дмитрий Сытый впервые пришел в сознание после покушения. Со своей стороны власти ЦАР на самом высоком уровне заявили, что готовы сотрудничать с российской стороной по вопросу покушения. 18 декабря посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза также заявил, что теракт против главы «Русского дома» Дмитрия Сытого, который произошёл в Банги, не окажет влияния на отношения России и Центрально-Африканской Республики (ЦАР).

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