Вашингтон, 18 декабря, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В США призвали власти страны и институты вести диалог в целях сохранения стабильности в стране и устранения разногласий. Об этом в своем телефонном разговоре с президентом страны Диной Болуарте заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Дина Болуарте

По словам политика, в США рассчитывают на сотрудничество с новым президентом Перу в плане выстраивания отношений на основе демократии и соблюдения прав человека.

«Соединенные Штаты надеются на тесное сотрудничество с президентом Болуарте в отношении ценностей и в деле достижения общих целей, связанных с демократией, правами человека, безопасностью, борьбой с коррупцией и экономическим процветанием», — говорится в сообщении пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

Напомним, парламент Перу объявил импичмент экс-президенту Педро Кастильо, после чего глава государства был задержан и помещён под арест по обвинению в мятеже и злоупотреблении полномочиями. До этого, 7 декабря, он объявил о роспуске конгресса, однако парламент одобрил решение о лишении его полномочий. Новым президентом страны стала первая вице-премьер Дина Болуарте. Она является первой женщиной-президентом Перу.