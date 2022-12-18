Луганск, 18 декабря, 2022, 19:15 — ИА Регнум. На сватовском участке фронта в Донбассе российские войска потеснили киевских боевиков. Об этом 18 декабря сообщил военнослужащий с позывным «Паркер 13».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация

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В беседе с РИА Новости он добавил, что псковские десантники из 76-й десантно-штурмовой дивизии отбили и отодвинули позиции ВСУ на два километра.

«На данном направлении полк выполнял боевую задачу по выходу на указанный рубеж и его закреплению, с поставленной задачей полк справился в полном объёме, продвижение вглубь противника составило до 2,5 километра», ― рассказал военный, добавив, что эта задача была выполнена в течении недели.

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По его словам, за это время личный состав подразделения уничтожил до пяти единиц бронированной техники и до 50 военных киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в ходе специальной военной операции бойцы одного из подразделений Западного военного округа ВС России уничтожили опорные пункты вражеских войск на сватовском участке фронта в Луганской Народной Республике.