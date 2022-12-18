Тбилиси, 18 декабря, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Прокладка электрокабеля из Азербайджана в Европу через грузинскую территорию и Чёрное море укрепит связи Грузии с ЕС и позволит получить дополнительные доходы. Об этом 18 декабря заявил журналистам глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Давид Нармания.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Он прокомментировал подписанное накануне четырёхстороннее соглашение Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии. Стороны договорились о производстве электроэнергии в Закавказье с помощью возобновляемых источников и её транзите в страны ЕС.

«В связи с экспортом произведённой нами энергии в Европу, а также транзитом энергии, произведённой у наших соседей, это будет важнейший проект, который будет не только прямой связью с ЕС, но и приведёт к получению достаточно серьёзных доходов», — сказал он.

Стоит отметить, что соглашение о поставках электроэнергии из Азербайджана в ЕС носит предварительных характер. Проект нужно будет разработать и оценить его эффективность.