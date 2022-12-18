Доха, 18 декабря, 2022, 19:06 — ИА Регнум. После первого тайма финального матча чемпионата мира по футболу Аргентина — Франция уверенно со счетом 2:0 ведет команда Лионеля Скалони. Встреча проходит 18 декабря в Лусаиле (Катар) на одноименном стадионе.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские болельщики

Забитыми мячами в составе команды Аргентины в первом тайме отметились Лионель Месси (23’ пенальти) и Анхель Ди Мария (36’ Алексис МакАллистер). Стоит отметить, что забитый в этой встрече мяч стал для Месси первым в финале крупного турнира в составе национальной сборной.

Стоит отметить, что 35-летний Месси также стал первым игроком в истории, когда-либо забивавшим на групповой стадии, в 1/8 финала, четвертьфинале, полуфинале и финале одного чемпионата мира.

Перед завершением первой половины в команде сборной Франции произошло две замены — вместо Оливье Жиру и Усмана Дембеле на поле вышли Маркус Тюрам и Рандаль Коло-Муани.

Как передает ИА REGNUM, ранее глава WADA Витольд Банька рассказал, что в ходе чемпионата мира в Катаре было в общей сложности проведено 2846 допинг-тестов.