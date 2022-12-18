Москва, 18 декабря, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Российское движения детей и молодежи будет называться «Движение первых». Такое название 18 декабря на первом съезде выбрали участники мероприятия.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Молодёжь

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«За проголосовало 1278 человек, против ― семь, ещё 13 воздержались», ― передаёт РИА Новости.

Всего на съезде присутствуют 1393 участника.

Как сообщало ИА REGNUM, первый съезд Российского движения детей и молодежи стартовал 18 декабря. Он будет проходить в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве в течение трёх дней.

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Напомним, 14 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского движения детей и молодёжи. Идея создания единой организации обсуждалась на протяжении долгого времени. В том числе, и сами дети предлагали эту идею на различных форумах и крупных проектах.

В апреле участница «Большой перемены» Диана Красовская на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» высказала предложение главе государства о необходимости объединить все детские организации и всех детей России в одно общее движение. Российский лидер предложение поддержал, а в последствии принял решение возглавить Наблюдательный совет.