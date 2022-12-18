Доха, 18 декабря, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал о количестве проведенных во время чемпионата мира 2022 года в Катаре допинг-тестов.

(сс) Kancelaria Premiera from Poland Витольд Банька

«По ходу турнира в общей сложности было проведено 2846 допинг-тестов», — написал глава WADA в своих социальных сетях.

Финал чемпионата мира по футболу состоится в воскресенье, 18 декабря. Матч между командами Аргентины и Франции пройдет в Лусаиле (Катар) на стадионе «Лусаил», а стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что на данный момент сыграно 63 из 64 матчей мундиаля.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что национальные сборные Франции и Аргентины объявили стартовые составы на матч финала чемпионата мира по футболу.