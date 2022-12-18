Москва, 18 декабря, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поделился воспоминаниями о своем пионерском детстве. В ходе первого съезда Российского движения детей и молодежи, состоявшегося 18 декабря в Доме молодежи, отвечая на вопрос о самом ярком впечатлении молодости, Кириенко вспомнил горные походы.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гора Бештау

«Сначала это было сложно и трудно: здоровый рюкзак. Это было на Кавказе, мы ходили в горы, рюкзак был такого веса, что самому встать с ним было очень сложно, надо было, чтобы два человека подошли с боков, тебя подняли. После этого идти с ним было можно», — поделился воспоминаниями замруководителя администрации президента РФ.

Напомним, с 18 по 20 декабря в Москве проходит первый съезд Российского движения детей и молодёжи, в ходе которого будет определено название движения, направления деятельности, его миссия и цели.