Москва, 18 декабря, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал участников Российского движения детей и молодежи отстаивать свою правоту, но прислушиваться к советам и критике. Он дал напутствие собравшимся 18 декабря членам первого съезда движения в показанном им видеообращении.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

«Хочу пожелать вам и дальше мечтать, творить, предлагать собственные проекты, никому не подражать, а придумывать и создавать свое, если нужно — смело отстаивать свою правоту, но при этом уметь прислушиваться к возражениям, ценить конструктивную критику и советы», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что идея создать движение возникла у детей и его участникам предстоит определить, какой будет организация. По словам президента, это нужная для страны инициатива и он рад тому, что её получается быстро воплощать в жизнь.

Напомним, с 18 по 20 декабря будет проходить первый съезд Российского движения детей и молодежи. На нём в том числе будет выбрано название этой новой организации. В движение могут вступать дети начиная с шести лет. Съезд считается главным органом организации. Кроме того, в движении предусмотрено правление с председателем и наблюдательный совет, который возглавляет президент РФ.