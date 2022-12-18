Белгород, 18 декабря, 2022, 18:50 — ИА Регнум. При обстреле Белгородского района со стороны ВСУ ранения получили два человека, написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава администрации Белгородского района Владимир Перцев.

Страница в социальной сети «ВКонтакте» главы администрации Белгородского района Владимира Перцева Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ

По его словам, над Белгородским районом 18 декабря было неспокойно. Система ПВО отражала массированную атаку ВСУ. В результате обстрела со стороны украинских боевиков поврежден один корпус и несколько машин спецтехники на птицефабрике в селе Ясные Зори. Всего, по заявлению Владимира Перцева, в Белгородском районе повреждены 11 строений и семь автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восемь человек получили ранения в результате обстрела территории области со стороны ВСУ. Кроме того, есть погибший — житель Тамбова, который в Белгородской области работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики. Власти Белгорода развернули 18 декабря информационный центр для жителей поврежденных в результате обстрела со стороны ВСУ домов.

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