При обстреле Белгородского района со стороны ВСУ ранены два человека
Перцев: при обстреле Белгородского района со стороны ВСУ ранены два человека
Белгород, 18 декабря, 2022, 18:50 — ИА Регнум. При обстреле Белгородского района со стороны ВСУ ранения получили два человека, написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава администрации Белгородского района Владимир Перцев.
По его словам, над Белгородским районом 18 декабря было неспокойно. Система ПВО отражала массированную атаку ВСУ. В результате обстрела со стороны украинских боевиков поврежден один корпус и несколько машин спецтехники на птицефабрике в селе Ясные Зори. Всего, по заявлению Владимира Перцева, в Белгородском районе повреждены 11 строений и семь автомобилей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восемь человек получили ранения в результате обстрела территории области со стороны ВСУ. Кроме того, есть погибший — житель Тамбова, который в Белгородской области работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики. Власти Белгорода развернули 18 декабря информационный центр для жителей поврежденных в результате обстрела со стороны ВСУ домов.
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