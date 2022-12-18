Киев, 18 декабря, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Экономист журнала Foreign Policy Адам Туз дал оценку просьбе президента Украины Владимира Зеленского к беженцам подождать с возвращением в страну из Европейского союза.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

«Когда страна буквально требует от своих граждан оставаться за границей, потому что она не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное явление», — считает экономист.

Также Адам Туз добавил, что из-за спецоперации на территории Украины Киев потерял около 30–35% ВВП. От неизбежного кризиса Украину спасают только западные субсидии, но это лишь временно поможет решить вопрос со стабильностью финансовой системы, отметил он.

Ранее ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в интервью 19FortyFive 18 декабря заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) опасаются повторного удара армии РФ по Киеву.