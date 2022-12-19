Санкт-Петербург, 19 декабря, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Петербурга задержали несовершеннолетнюю девушку, которая совершила акт вандализма в отношении светодиодной инсталляции «Двойные сердца» на Дворцовой площади Петербурга. Этот арт-объект посвящен побратимству Северной столицы и Мариуполя (ДНР). Девушка нанесла на объекте надпись, дискредитирующую действия Вооруженных Сил РФ в ходе специальной военной операции.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

По данным агентства «Оперативное прикрытие», сообщение о противоправных действиях поступило в полицию днем 18 декабря от женщины, ставшей очевидцем вандальных действий юной злоумышленницы. Прибывший наряд полиции задержал 17-летнюю ученицу 11-го класса одной из школ Московского района Петербурга.

В отношении девушки возбуждено административное производство по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Максимальное наказание для граждан за это преступление — штраф до 50 тыс. рублей. Девушку отпустили под обязательство о явке. Наказание ей определит суд.

Оскверненную оскорбительными надписями конструкцию, которую установили всего несколько дней назад, пришлось временно демонтировать для очистки и восстановления первозданного вида.

Напомним, в соответствии с программой помощи и восстановления Мариуполя, петербургские специалисты ведут работы по восстановлению 37 социально значимых объектов в Мариуполе. Также Петербург передал Мариуполю 100 пассажирских автобусов и оборудование для социальных учреждений.