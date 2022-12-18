Вашингтон, 18 декабря, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Сроки проведения ряда исследований американскими учёными иногда затягиваются до года. Причиной такого опоздания стал дефицит подопытных обезьян, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов.

Sevda Обезьяна

Эти животные необходимы для доказательства безопасности лекарств в ранних исследованиях. Отмечается, что запасы самого популярного вида обезьян, используемого фармацевтическими компаниями для исследований, длиннохвостых макак, истощались в течение нескольких лет из-за высокого спроса со стороны исследователей и ограниченных программ разведения в Соединённых Штатах.

Кроме того, в 2020 году из-за пандемии Китай, который является главным поставщиком обезьян в США, ввёл запрет на их экспорт. Это повлияло на рост цен на подопытных животных, которые в период с 2019-го по 2022 год увеличились в три раза. Согласно прогнозам Evercore ISI, в 2023 году этот показатель возрастёт до 30–35 тысяч долларов.

Также ожидаются и возможные перебои с импортом из Камбоджи. Об этом поставщики уже предупредили инвесторов. Такая вероятность появилась после того, как Вашингтон обвинил ряд местных чиновников в незаконном ввозе обезьян в США для исследовательских целей.

«Учёные, проводящие некоторые исследования, уже сталкиваются с задержками до года из-за трудностей с приобретением так называемых нечеловекообразных приматов», — отмечает издание.