Будапешт, 18 декабря, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Венгрия выступает за сохранение деловых и политических контактов с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в передаче, опубликованной 18 декабря на портале официального представителя венгерского правительства Золтана Ковача.

(сс) U. S. Department of State Петер Сийярто

«Энергетика не политический или идеологический вопрос, а вопрос реальных фактов, и безопасность снабжения Венгрии не может быть гарантирована без российских источников», — сказал Сийярто.

Он отметил, что продолжается череда разрывов отношений Европейского союза с Россией. По мнению главы венгерского МИД, это не получится исправить в течение его жизни.

Напомним, Венгрия продолжает получать нефть и природный газ из РФ. Топливо в республику поступает по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток».