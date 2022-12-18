Берн, 18 декабря, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В Швейцарии со дна Боденского озера украли ёмкость с хранившимися там 230 литрами джина, сообщает портал Iamexpat.

(сс) Olga Ernst Боденское озеро

Согласно источнику, производитель джина погрузил металлический 800-килограмовый стальной шар, прикрепленный к бетонному блоку, на 100 дней на дно озера для настаивания. Когда подошло время доставать ёмкость с джином, сотрудники компании-производителя обнаружили, что шара с джином нет. После этого начались поиски с участием дайверов и водной полиции, но они не увенчались успехом.

В компании-производителе заявили, что злоумышленники, вероятно, были профессионалами, ведь, чтобы поднять со дна груз весом более тонны, нужны лодки и спецоборудование. Кроме того, в компании отметили, что из-за кражи покупатели не смогут получить джин вовремя, так как большая часть из 400 украденных бутылок была уже продана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии смогли обнаружить значительную часть похищенного в 2019 году из дрезденской сокровищницы «Зеленый свод».

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