Москва, 18 декабря, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В России и в мире происходят большие перемены. Об этом 18 декабря заявил в видеообращении к участникам съезда Российского движения детей и молодежи президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Верю, что это перемены в лучшую сторону, и надеюсь, что своими делами, поступками, решительностью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым», — сказал Путин.

По его мнению, Россия может создать новый мир, где будет настоящее равенство народов, уважение к традициям и право говорить на родном языке, почитать предков. Российский лидер также уверен, что в изменённом мире каждый должен иметь возможность на максимальную реализацию в жизни.

Напомним, съезд Российского движения детей и молодежи будет проходить с 18 по 20 декабря. Это первый съезд организации. В нём участвуют представители из всех 89 российских регионов.