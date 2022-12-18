Москва, 18 декабря, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Бизнес-джет Hawker 800A, следующий из столицы Армении в Москву, подал сигнал тревоги. Это произошло через несколько минут после вылета из аэропорта в Ереване.

(сс) Josh Beasley Бизнес-джет Hawker 800

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Сигнал тревоги был подан во время пролёта над территорией Азербайджана, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Уточняется, что лайнер вылетел из столицы Армении в 17:40 18 декабря. Посадка в столичном аэропорту «Внуково» запланирована в 21:52. В настоящее время бизнес-джет продолжает полёт.

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Также сообщается, что код поданного сигнала тревоги означает аварию или другую нештатную ситуацию на борту. Причина подачи сигнала тревоги пока не известна, нет сведений и о том, кто находится на борту, который рассчитан на восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле пассажирский самолёт Boeing 737, совершавший перелёт из Сочи в Омск, который подал сигнал тревоги, благополучно приземлился в аэропорту города Уфы.