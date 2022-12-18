Москва, 18 декабря, 2022, 18:21 — ИА Регнум. В воскресенье, 18 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что российский МИД в понедельник, 19 декабря, объявит о своих дальнейших действиях в связи с заявлением посла ФРГ в РФ, который осудил проведение СВО. Это заявление прозвучало в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Реагируя на выступление посла ФРГ в РФ Геза Андреаса фон Гайра, раскритиковавшего Россию за специальную военную операцию на Украине, Захарова заявила:

«У меня даже нет сомнений, что завтра, в понедельник, соответствующие шаги будут предприняты по нашей внешнеполитической линии».

При этом официальный представитель МИД добавила, что «антироссийские высказывания характерны не только для посла ФРГ в РФ, но и для всего политического руководства Германии, которое вышло из каких-то берегов разума».

Напомним, ранее дипломат поясняла, что Москва готова «обсуждать урегулирование украинского кризиса». При этом условиями для переговоров Захарова назвала поступление «реальных, а не придуманных предложений».