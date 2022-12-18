Вильнюс, 18 декабря, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Срок ожидания пропуска грузовиков через границу на одном из контрольно-пропускных пунктов (КПП) на выезде из Литвы в Белоруссию увеличился до трех суток, говорится на сайте дирекции КПП при литовском Минтрансе.

Александр Погожев ИА REGNUM Фура

По данным контрольно-пропускного пункта на переходе в Райгардасе, в направлении Бреста, в очереди находятся 516 фур с предполагаемым временем ожидания пересечения границы в 73 часа, что стало рекордным для текущего года. Ранее водителям приходилось стоять в очереди до двух суток.

Кроме того, сложная ситуация с пересечением границы зафиксирована на КПП в населенном пункте Мядининкай, в направлении Минска, где в очереди находятся 705 грузовых автомобилей с предполагаемым временем пропуска через границу в 68 часов. Меньше всего грузовиков, а именно около 300 машин, стоит на КПП в населенном пункте Лаворишкес, в направлении Полоцка. Там время ожидания составит 29 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря очередь грузовиков на Керченскую переправу сократилась более чем на 300 машин.