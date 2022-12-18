Белград, 18 декабря, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Полиция Сербии, ответственная за поддержание порядка на митинге правых организаций, остановила протестующих около контрольно-пропускного пункта в Косово и Метохию. Об этом 18 декабря сообщает портал Kosovo online.

(сс) Marko Vucicevic Сербская полиция

Отмечается, что активисты под девизом «Никогда не будет границы, Косово — это Сербия!» ближе к 13:00 (15:00 мск) собрали несколько сотен человек под своими флагами. Также через социальные сети движение поддержали единомышленники из Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговины.

В целом обстановка в Косово и Метохии остается напряженной. Стоит отметить, что ситуация ухудшилась после того, как 13 декабря полиция самопровозглашенной непризнанной республики закрыла КПП «Ярине» и «Брняк» на выезде в Центральную Сербию.

Как передает ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем telegram-канале высказала мнение, что нынешнее обострение ситуации в Косово связано с саммитом Евросоюза.