Москва, 18 декабря, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Евросоюз ведет в отношении Сербии предательскую политику. Одной рукой он ведет её в «прекрасное будущее», а другой устраивает антисербские провокации. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Василии Пукирев. Неравный брак (фрагмент)

«Это предательство с самого начала. Как свадьба, которая начинается с измены», — написала дипломат в телеграм-канале.

Она напомнила, что обострение в Косове произошло сразу же, как только Евросоюз провел саммит с участием западнобалканских государств в Албании, на котором была принята Тиранская декларация. В ней была закреплена поддержка стремления Западных Балкан вступить в ЕС.

После этого в Косово начались проблемы, в том числе был арестован бывший полицейский Деян Пантич.

«Стоит ли удивляться тому, что буквально менее чем через неделю косовские сепаратисты пошли на вооруженную эскалацию и силовые провокации в крае? Арестовали серба Деяна Пантича и стали транслировать агрессивную риторику», — отметила Захарова.

Напомним, ранее в российском МИД назвали «провалом» посредничество ЕС в диалоге Сербии и Косова. По мнению дипломатического ведомства, Евросоюз не хочет добиться от Косова выполнения согласованных договоренностей, включая создание сербских муниципалитетов.