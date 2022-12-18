Москва, 18 декабря, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Главной целью психологической и информационной войны НАТО с Россией является подрастающее поколение, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в Доме молодежи, где в воскресенье, 18 декабря, проходит 1-й съезд Российского движения детей и молодежи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молодежь на несогласованной акции протеста

«Против России не только военное противостояние блок НАТО сегодня ведет на территории СВО, не только экономическое в виде санкций. Это информационная, психологическая война. Кто главная цель в этой войне? Конечно, подрастающее поколение», — заявил Кириенко.

Также политический деятель отметил, что от того, какими ценностями будет жить подрастающее поколение и за что они будут готовы бороться, зависит будущее страны.

Как передает ИА REGNUM, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем telegram-канале сообщение, в котором призвал всех мусульман мира объединиться против Североатлантического альянса.