Доха, 18 декабря, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Сборные Аргентины и Франции по футболу объявили свои стартовые составы на матч финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские болельщики

В стартовом составе французской команды на поле выйдут: Льорис, Варан, Кунде, Юпамекано, Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Дембеле, Жиру и Мбаппе.

В составе команды Аргентины матч начнут: Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Ди Мария, Де Пауль, Фернандес, Макаллистер, Месси и Альварес.

Отметим, финальный матч чемпионата мира 2022 года в Катаре состоится 18 декабря и начнётся в 18:00 мск.