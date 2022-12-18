Уфа, 18 декабря, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Башкирии произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом 18 декабря сообщили в региональном ГИБДД.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

Читайте также: ДТП микроавтобуса и грузовика унесло жизни четырех человек в Башкирии

Авария произошла в седьмом часу вечера недалеко от населённого пункта Старое Барятино на выезде из Стерлитамака. Здесь столкнулись четыре автомобиля и один автобус.

«В результате дорожной аварии за медицинской помощью обратились четыре человека», ― говорится в сообщении Госавтоинспекции в телеграм-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Известно, что автобус двигался без пассажиров. Подробности уточняются.

Ранее по теме: Число пострадавших в смертельном ДТП в Башкирии выросло до шести

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 5 ноября на 64-м километре дороги Буздяк-Дюртюли в Башкирии столкнулись Volkswagen Caravelle и грузовик «МАЗ». Погибли четыре человека, находившиеся в микроавтобусе. Ещё шесть человек, в том числе ребёнок, пострадали. Несовершеннолетний был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.