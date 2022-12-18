Ереван, 18 декабря, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил жителей Катара с Национальным днём. Текст поздравления 18 декабря обнародовала пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Тамим бин Хамад аль-Тани

«Армения высоко ценит сложившиеся дружеские и партнёрские отношения с Катаром и готова приложить усилия для расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества на благо двух наших народов», — говорится в поздравлении.

Пашинян также обратился к эмиру Катара Тамиму бен Хамаду аль Тани и пригласил его посетить с визитом Ереван для обсуждения новых перспектив укрепления отношений между странами. По мнению премьер-министра страны, развитие отношений Армении и Катара будет способствовать благополучию народов обоих государств.

Напомним, Пашинян в июне 2022 года посетил с официальным визитом Катар. Там он с Хамадом аль Тани подписал ряд документов.