Саратов, 18 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Прокуратура Ленинского района города Саратова проводит проверку по факту получения ребенком травмы после того, как ему на голову упал обломок кирпича с козырька многоквартирного дома, сообщает 18 декабря в телеграм-канале прокуратура Саратовской области.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кирпичная стена

Прокуратура проводит проверку по факту травмирования 11-летнего ребенка. По предварительным данным, с козырька дома №22 по улице Зои Космодемьянской в Саратове на голову ребенка упал обломок кирпича. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь, его состояние уточняется.

В прокуратуре заявили, что дадут оценку работе управляющей организации по содержанию и ремонту многоквартирного дома и в случае выявления нарушений примут соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саратове девушка получила переломы, упав в оркестровую яму на концерте в Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.

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