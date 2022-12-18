Минусинск, Красноярский край, 18 декабря, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Пять детей госпитализированы в Минусинском районе (Красноярский край) после отравления угарным газом, сообщили 18 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая медицинская помощь

Отмечается, что отравились две группы детей — двое и трое. Все они сейчас находятся Минусинской межрайонной больнице.

По предварительной версии, отравление угарным газом наступило из-за неисправности печного оборудования, сообщает ТАСС.