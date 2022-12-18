Пять детей в Красноярском крае попали в больницу после отравления газом
Минусинск, Красноярский край, 18 декабря, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Пять детей госпитализированы в Минусинском районе (Красноярский край) после отравления угарным газом, сообщили 18 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Скорая медицинская помощь
Отмечается, что отравились две группы детей — двое и трое. Все они сейчас находятся Минусинской межрайонной больнице.
По предварительной версии, отравление угарным газом наступило из-за неисправности печного оборудования, сообщает ТАСС.