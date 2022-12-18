Пекин, 18 декабря, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Активное участие Соединённых Штатов в кризисе на Украине и способствование его эскалации преследует три главных цели. Об этом 18 декабря рассказали эксперты из Китая в беседе с Global Times.

(сс) PeteLinforth Дядя сэм

По словам декана Института международных исследований Университета Фудань У Синьбо, у Вашингтона три главные цели в украинском кризисе: всестороннее ослабление России, стабилизация режима В. Зеленского и подталкивание европейских стран к тому, чтобы они следовали американской политике.

При этом китайские эксперты отметили, что, по их мнению, на данный момент кризис на Украине ещё далёк от своего разрешения.

«США и ЕС не предприняли существенных усилий для смягчения российско-украинского конфликта и даже двинулись в противоположном направлении, предоставив оружие и боеприпасы. Ключ к разрешению кризиса находится в руках США и ЕС», — указал экс-заместитель министра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли.

Также директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь Ван Ивэй заявил, что определенные структуры США ответственны за продолжение конфликта на Украине.

«Четыре основные группы в США — группа военных конгломератов, энергетическая группа, финансовая группа и цифровая олигархия — не удовлетворены использованными прибылями и военными дивидендами от конфликта на Украине», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер киевского террористического режима Зеленский заявил, что его переговоры с президентом США Джо Байденом по поставкам Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot продвигаются к положительному решению.