Рига, 18 декабря, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Руководители стран, входящих в объединенный экспедиционный корпус НАТО, планируют обсудить 19 декабря в Риге вопросы региональной безопасности, сообщает пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В заявлении пресс-службы говорится, что лидеры стран, таких как Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Дания, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, обсудят планы экспедиционного корпуса НАТО в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Участники встречи, как ожидается, также обсудят обмен разведывательной информацией, положение в регионе Балтии и на северном фланге альянса. Стороны также рассмотрят план помощи Украине, ответы на гибридные угрозы и вызовы по защите инфраструктуры.

Экспедиционный корпус НАТО численностью около 10 тысяч военнослужащих представляет собой военную единицу повышенной боеготовности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ делает всё возможное, чтобы не допустить прямой конфронтации между Россией и Североатлантическим альянсом.