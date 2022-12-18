В Чехии считают, что позиция президента Франции Макрона испугала Украину
На Украине испугались активности президента Франции Макрона — обозреватель чешского издания iDnes
Прага, 18 декабря, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Чехии усилия президента Франции Эммануэля Макрона на внешнеполитической арене назвали пугающими для Украины и Польши. В большей степени его активность связана с личными внешнеполитическими амбициями, однако это вызывает беспокойство в странах Восточной Европы. Такое мнение высказал обозреватель чешского издания iDnes Йозеф Брож.
«Очки, набранные за рубежом, немного укрепляют позицию Эммануэля Макрона дома. Но на международной арене, на Украине, в Польше и странах Прибалтики он вызывает беспокойство», — считает эксперт.
Как отметил Брож, с одной стороны, Макрон поддерживает Киев, а с другой — выступает за гарантии безопасности для Москвы. При этом во внутренних делах страны её президент вынужден договариваться с оппозицией для принятия законопроектов.
Ранее сообщалось о визите президента Франции Эммануэля Макрона в США в начале декабря 2022 года. В ходе встречи с президентом США Джо Байденом были обсуждены вопросы отношений между странами, рассмотрены детали акта о снижении инфляции (IRA) США, вопросы стоимости газа, который США продают странам Европы, и конкуренции с Китаем.