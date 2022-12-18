Прага, 18 декабря, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Чехии усилия президента Франции Эммануэля Макрона на внешнеполитической арене назвали пугающими для Украины и Польши. В большей степени его активность связана с личными внешнеполитическими амбициями, однако это вызывает беспокойство в странах Восточной Европы. Такое мнение высказал обозреватель чешского издания iDnes Йозеф Брож.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Очки, набранные за рубежом, немного укрепляют позицию Эммануэля Макрона дома. Но на международной арене, на Украине, в Польше и странах Прибалтики он вызывает беспокойство», — считает эксперт.

Как отметил Брож, с одной стороны, Макрон поддерживает Киев, а с другой — выступает за гарантии безопасности для Москвы. При этом во внутренних делах страны её президент вынужден договариваться с оппозицией для принятия законопроектов.

Ранее сообщалось о визите президента Франции Эммануэля Макрона в США в начале декабря 2022 года. В ходе встречи с президентом США Джо Байденом были обсуждены вопросы отношений между странами, рассмотрены детали акта о снижении инфляции (IRA) США, вопросы стоимости газа, который США продают странам Европы, и конкуренции с Китаем.