Москва, 18 декабря, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею в рамках заключительного матча Кубка Первого канала уступила команде Белоруссии в серии послематчевых буллитов. Основное время встречи, проходившей в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена», завершилось со счетом 4:4.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились Максим Мамин (14’ Константин Окулов, Александр Кадейкин), Илья Сафонов (32' Максим Джиошвили, Дмитрий Воронков) и Александр Кадейкин (48’ Дмитрий Рашевский, Егор Савиков, 54’ Максим Мамин, Константин Окулов). Шайбы команды Белоруссии забросили Максим Сушко (9’ Владислав Кодола), Шейн Принс (33’ Владислав Еременко), Роман Горбунов (39’ Егор Чезганов, Сергей Сапего) и Владислав Кодола (52’). Единственный буллит в серии послематчевых буллитов (0:1) реализовал Шейн Принс.

Таким образом, сборная Белоруссии, набрав четыре очка, обошла сборную России и выиграла Кубка Первого канала. Команда России с тремя очками опустилась на вторую строчку.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в матче первого тура Кубка Первого канала сборная России разгромила сборную Казахстана со счетом 6:2.