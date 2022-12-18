Москва, 18 декабря, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Помощник президента России Владимир Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории. Об этом 18 декабря заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Мединский

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«Сегодня принято решение, что возглавит рабочую группу Владимир Ростиславович Мединский как руководитель рабочей группы по историческому просвещению», ― уточнил в беседе с ТАСС глава ведомства.

Он также добавил, что учебник не создаётся с нуля, есть, в частности, уже учебники по истории и под редакцией Анатолия Торкунова.

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Кравцов считает, что учебник будет писаться, «может быть, в течение года, может, чуть дольше».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в России в рамках создания новых федеральных основных общеобразовательных программ создают новый школьный учебник по истории. Он добавил, что на заседании комиссии Госсовета было поддержано объединение «Всеобщей истории» и «Истории России» в единый курс. Также разработан учебный модуль для девятого класса, школьники изучают СВО, принятие в состав России новых регионов и не только.

Напомним, президент России Владимир Путин по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России, состоявшейся 4 ноября, поручил разработать единый подход к преподаванию истории родного края, а также проработать вопрос об объединении учебных курсов «История России» и «Всеобщая история».