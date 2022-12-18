Названы сроки разработки нового российского учебника по истории
Минпросвещения РФ: создание нового учебника по истории займёт не меньше года
Москва, 18 декабря, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Помощник президента России Владимир Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории. Об этом 18 декабря заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
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«Сегодня принято решение, что возглавит рабочую группу Владимир Ростиславович Мединский как руководитель рабочей группы по историческому просвещению», ― уточнил в беседе с ТАСС глава ведомства.
Он также добавил, что учебник не создаётся с нуля, есть, в частности, уже учебники по истории и под редакцией Анатолия Торкунова.
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Кравцов считает, что учебник будет писаться, «может быть, в течение года, может, чуть дольше».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в России в рамках создания новых федеральных основных общеобразовательных программ создают новый школьный учебник по истории. Он добавил, что на заседании комиссии Госсовета было поддержано объединение «Всеобщей истории» и «Истории России» в единый курс. Также разработан учебный модуль для девятого класса, школьники изучают СВО, принятие в состав России новых регионов и не только.
Напомним, президент России Владимир Путин по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России, состоявшейся 4 ноября, поручил разработать единый подход к преподаванию истории родного края, а также проработать вопрос об объединении учебных курсов «История России» и «Всеобщая история».