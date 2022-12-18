Киев, 18 декабря, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Об ограничении выработки энергии украинскими АЭС сообщает 18 декабря пресс-служба «Энергоатома».

(сс) Leo211 Южно-Украинская АЭС

Отмечается, что на Украине работают все девять атомных энергоблоков, при этом у двух из них ограничена более чем на 600 МВт суммарная мощность. Это сделано из-за неготовности энергосистемы Украины принять от этих энергоблоков весь возможный объём электроэнергии.

Причина в том, отмечает компания, что не восстановлены полностью все объекты украинской энергетической инфраструктуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что повреждения зафиксированы на ряде подстанций, в результате чего пришлось ограничить атомную генерацию.