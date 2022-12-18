Москва, 18 декабря, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля на востоке столицы России пострадал один человек. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

«На ул. 3-я Парковая произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии один человек был передан для осмотра сотрудникам медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время ведётся установление обстоятельств этой автомобильной аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Митино на северо-западе Москвы произошло столкновение большегрузного автомобиля, автобуса и двух легковых автомашин.