Белгород, 18 декабря, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Власти Белгорода развернули информационный центр для жителей поврежденных в результате обстрела со стороны ВСУ домов, сообщил 18 декабря первый замглавы администрации города Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Последствия обстрела ВСУ Белгородской области

Валентин Демидов сообщил, что на месте сегодняшнего происшествия в Белгороде, у дома №9 на улице Славянской, в спасательном автомобиле развернут информационный центр, куда со своими вопросами, в частности о поврежденном имуществе, размещении в гостинице и сроках ремонтных работ, жители домов, пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ, могут обратиться 18–19 декабря.

Первый замглавы администрации Белгорода также заявил, что власти обеспечат охрану домов до завершения всех ремонтных работ. По его данным, в настоящее время проводится поквартирный обход, чтобы составить полную картину повреждений.

Напомним, в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ погиб один человек, ещё восемь получили ранения.