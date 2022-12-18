Мелитополь, 18 декабря, 2022, 17:19 — ИА Регнум. На запорожском направлении российские военные успешно держат оборону и отражают атаки киевских боевиков. Об этом 18 декабря журналистам сообщил командир подразделения Вооружённых сил России с позывным Кайтак.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Личный состав полка постоянно ведёт активную оборону, ― указал военный, слова которого приводит РИА Новости. ― На каждый обстрел со стороны противника мы отвечаем огнём в два раза сильнее».

Также, по его словам, российские военные контратаками успешно подавляют попытки наступления диверсионно-разведывательных групп.

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«Ни один метр земли, который нами освобождён, противнику отбить пока не удалось», ― сказал командир подразделения ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы России в Запорожской области успешно отразили несколько атак киевских боевиков.