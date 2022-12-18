Берлин, 18 декабря, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Германия может обойтись в эту зиму без блэкаутов. Вероятность их невелика, тем не менее небольшая опасность всё же есть. Об этом заявил глава консалтингового агентства Energy Brainpool Тобиас Федерико в своём интервью для N-TV.

Маттиас Стом. Старуха и мальчик при свечах. 1630-1650

Он связал эту вероятность с возможностью технических проблем на атомной электростанции во Франции или с погодой, если во Франции будет такая же холодная зима, как и в Германии.

«На данный момент ситуация выглядит нормально, напряжение на рынке спадает. На этом фоне вероятность блэкаутов этой зимой я расцениваю как малую, если только во Франции не случится что-то непредсказуемое. Несмотря на это, вероятность блэкаута есть: в случае саботажа на нашей критической инфраструктуре», — цитирует эксперта N-TV.

Напомним, в сентябре 2022 года лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц в интервью немецкой газете Bild am Sonntag предупредил о возможных блэкаутах в Германии в начале 2023 года, которые могут случиться из-за перегрузки энергосистемы вследствие того, что каждый пятый потребитель газа в Германии будет отапливать дом электричеством.