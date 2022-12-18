Киев, 18 декабря, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Для Израиля отношения с Россией настолько важны, что оказывать Киеву военную помощь израильские власти не будут, заявил израильский посол на Украине Михаил Бродский, пишет газета Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

«Ни одно правительство Израиля не поставит под угрозу этот интерес (сотрудничество с Россией в сфере безопасности. — Прим. ИА REGNUM) ради кого-либо, в том числе украинцев», — сказал израильский дипломат.

Читайте также: В Израиле заявили, что не будут поставлять оружие Киеву

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Израиля отказалось поставлять Киеву оружие.